В Перми отпразднуют День пожилого человека
День пожилого человека имеет статус международного и отмечается каждый год 1 октября. Традиционно в конце сентября – в октябре в районах Перми проходят различные досуговые и культурно-массовые мероприятия, посвященные этой дате. Например, в Индустриальном районе Перми районный праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, состоится 3 октября в 13:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» (улица Советской Армии, 4). Традиционно культурно-массовые мероприятия пройдут в
ТОСах, образовательных и медицинских учреждениях, на крупных промышленных предприятиях, в районном совете ветеранов. Некоторые предприятия бытового обслуживания в течение месяца будут предоставлять пенсионерам скидки на услуги, например, по ремонту техники, обуви, пошиву одежды, химчистки.
Чествовать пожилых людей будут и на территории Орджоникидзевского района. Пройдут более 15 мероприятий – это праздничные концертные программы, ретро-площадки, конкурсные программы, выставки, организованные культурно-досуговыми центрами и ТОСами.
Праздничный концерт «Душою вечно молодые» в Новых Лядах пройдет в клубе «Юбилейный» 29 сентября в 16:00.
В Ленинском районе также проведут концертные и досуговые мероприятия. Так, в общественном центре «Энергия» состоятся два праздничных концерта 11 и 19 октября в 12:00. А семейный клуб «Счастье» проведет праздничное мероприятие, где пожилых людей поздравят семьи с маленькими детьми.
В Кировском районе в рамках месячника, посвященного празднованию международного дня пожилого человека, состоится занятие по скандинавской ходьбе с пожилыми людьми на набережной, пройдет череда мероприятий во Дворцах культуры и в парке культуры и отдыха «Счастье есть». Весь месяц в администрации района, пенсионном фонде, министерстве соцразвития и ТОС «Центральный» будет работать «горячая линия» по актуальным направлениям – благоустройство, земельные отношения, социальное развитие, пенсионное обеспечение, культура, спорт и юридические консультации.
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