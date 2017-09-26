Промобот как «Идея на миллион»
Пермский робот Промобот стал участником нового шоу о стартапах «Идея на миллион» и был выбран экспертной комиссией в качестве претендента на главный приз шоу - 25 млн рублей. Новое шоу о стартапах «Идея на миллион», участником которого стал Промобот из Перми, выйдет в эфир телеканала НТВ в ноябре. Автономный сервисный робот – изобретение пермского стартапа Promobot создан для решения многих задач: от достижения бизнес-целей, продвижения товаров и услуг до простейшей навигации человека в условиях большого скопления людей. Напомним, изобретение уже успел оценить и Владимир Путин. Во время недавнего посещения Перми Промобот поприветствовал Президента, пообщался с ним и пожал руку.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Год в сапогах
По городам и весям колесит мобильный флюорограф
Пермскую сеть МФЦ оценили на федеральном уровне
В Чердыни открыли Невский проспект
Спасатели подвели итоги пляжного сезона
Ни межи, ни краю прикамскому урожаю
В Прикамье 15,5 тысяч человек остались без воды
Пермский ТЮЗ отправился в Самару
Дружный субботник: сделаем город чище
Как построить карьеру в сфере АПК?
Добавить комментарий: