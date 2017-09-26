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Промобот как «Идея на миллион»

Промобот

Пермский робот Промобот стал участником нового шоу о стартапах «Идея на миллион» и был выбран экспертной комиссией в качестве претендента на главный приз шоу - 25 млн рублей. Новое шоу о стартапах «Идея на миллион», участником которого стал Промобот из Перми, выйдет в эфир телеканала НТВ в ноябре. Автономный сервисный робот – изобретение пермского стартапа Promobot создан для решения многих задач: от достижения бизнес-целей, продвижения товаров и услуг до простейшей навигации человека в условиях большого скопления людей. Напомним, изобретение уже успел оценить и Владимир Путин. Во время недавнего посещения Перми Промобот поприветствовал Президента, пообщался с ним и пожал руку.

Метки: в Перми, СМИ, Общество, Наука и техника, в России

Опубликовано: 26.09.2017 в 16:15 в рубрике - Радио Пермского края

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