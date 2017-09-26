Промобот как «Идея на миллион»

Пермский робот Промобот стал участником нового шоу о стартапах «Идея на миллион» и был выбран экспертной комиссией в качестве претендента на главный приз шоу - 25 млн рублей. Новое шоу о стартапах «Идея на миллион», участником которого стал Промобот из Перми, выйдет в эфир телеканала НТВ в ноябре. Автономный сервисный робот – изобретение пермского стартапа Promobot создан для решения многих задач: от достижения бизнес-целей, продвижения товаров и услуг до простейшей навигации человека в условиях большого скопления людей. Напомним, изобретение уже успел оценить и Владимир Путин. Во время недавнего посещения Перми Промобот поприветствовал Президента, пообщался с ним и пожал руку.