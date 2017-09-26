Год в сапогах
В ближайшие два дня военный комиссариат Пермского края проводит инструкторско-методический сбор. В сборе примут участие около 170 человек - председатели призывных комиссий, представители местных органов власти, начальники отделов (отделений) военных комиссариатов, медицинские работники. Занятия будут проходить в сборном пункте (ул. Докучаева, 46). Военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин поставит задачи по проведению инструкторско-методического сбора. С докладами выступят специалисты краевого министерства территориальной безопасности, УФМС, силовых ведомств. На заседание также приглашена уполномоченный по делам человека в Пермском крае Татьяна Марголина. Весенний призыв 2017 года был выполнен в полном объеме. В ряды Вооруженных Сил отправились 2 987 новобранцев Прикамья.
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