По городам и весям колесит мобильный флюорограф
В отдаленных районах Пермского края продолжает работу мобильный флюорограф. С начала мая, когда флюорограф краевого Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра начал выезжать в районы Прикамья, специалисты побывали в отдаленных населенных пунктах Большесосновского, Кизеловского, Губахинского, Краснокамского, Чердынского, Косинского, Гайнского, Усольского и Кочевского районов, а также в колонии-поселении Оханского района. Флюорографическое обследование прошли более 5 тысяч жителей глубинки. 253 человека направлены на дополнительное обследование. С 25 сентября запланировано обследование жителей отдаленных сел Верещагинского района. А в начале октября флюорографию смогут пройти люди, проживающие в удаленных от поликлиник населенных пунктах Орджоникидзевского района Перми.
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