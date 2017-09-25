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Пермскую сеть МФЦ оценили на федеральном уровне

   МФЦ

Пермский край вошел в группу лидеров по развитию сети МФЦ. Об итогах рейтинга сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин на форуме центров государственных и муниципальных услуг в Калининградской области. Регионы оценивались по нескольким показателям, в числе которых доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», количество оказываемых в услуг в МФЦ, соответствие правилам организации деятельности центров «Мои документы» и т.д. Кроме того, в рейтинге учитывались результаты использования регионами различных систем мониторинга качества предоставления услуг. По результатам ежеквартальной оценки Минэкономразвития, все регионы были разбиты по четырем уровням – от высокого до низкого. Очень высокий уровень эффективности организации сети многофункциональных центров продемонстрировали 53 региона, набрав более 80 баллов из ста возможных. Пермский край вошел в группу лидеров и был отмечен на федеральном уровне. Добавим, что пермяки могут оценить работу центров «Мои документы» несколькими способами, в том числе через сайт «Управляем вместе».

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 25.09.2017 в 18:32 в рубрике - Радио Пермского края

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