Ни межи, ни краю прикамскому урожаю
Пермяков приглашают посетить осенние ярмарки в Ленинском и Свердловском районах. Горожане смогут приобрести натуральные и качественные продукты местных товаропроизводителей: сельскохозяйственную, молочную, мясную продукцию, кондитерские изделия, а также непродовольственные товары. В Ленинском районе ярмарки будут принимать гостей 23 и 24 сентября на площади перед Театром-Театром и вблизи памятника «Героям фронта и тыла». В Свердловском районе ярмарки будут работать 22 и 24 сентября на площадке перед зданием Дворца культуры имени Солдатова.
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