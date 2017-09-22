Ни межи, ни краю прикамскому урожаю

Пермяков приглашают посетить осенние ярмарки в Ленинском и Свердловском районах. Горожане смогут приобрести натуральные и качественные продукты местных товаропроизводителей: сельскохозяйственную, молочную, мясную продукцию, кондитерские изделия, а также непродовольственные товары. В Ленинском районе ярмарки будут принимать гостей 23 и 24 сентября на площади перед Театром-Театром и вблизи памятника «Героям фронта и тыла». В Свердловском районе ярмарки будут работать 22 и 24 сентября на площадке перед зданием Дворца культуры имени Солдатова.