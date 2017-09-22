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В Прикамье 15,5 тысяч человек остались без воды

без воды

В Красновишерске сегодня отключили воду. Как объяснили в администрации города, это произошло из-за прорыва на центральном водопроводе. Когда жителям вновь включат воду – пока неизвестно. В ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили, что без воды осталось 1796 домов, 15733 человека (из них 4779 детей). Это практически все жители Красновишерска.

Запасы воды есть. Детские сады работали в обычном режиме, родители оповещены. Школа работала в укороченном режиме. Для ликвидации последствий на место отправлены все экстренные службы, – пояснили в ГУ МЧС. В ведомстве также рассказали о том, что воду будут подвозить по адресам улица Спортивная, 18 и улица Спортивная, 12. Готов пункт временного размещения в школе №8.

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 22.09.2017 в 16:29 в рубрике - Радио Пермского края

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