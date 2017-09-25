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← Ни межи, ни краю прикамскому урожаю

Спасатели подвели итоги пляжного сезона

пляж

На заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций подведены итоги летнего сезона. В этом году 75 матросов-спасателей ежедневно обеспечивали спокойный отдых пермяков на городских пляжах с 15 июня до 31 августа. В ходе оперативного дежурства на восьми  спасательных постах матросы-спасатели предотвратили 660 несчастных случаев на воде, в том числе выносили устные предупреждения и оказывали непосредственную помощь пловцам. Также спасатели во время дежурства 621 раз оказывали первую медицинскую помощь отдыхающим, например, при порезах или вывихах. Как и в прошлые годы, погибших в зонах ответственности спасательных постов нет.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.09.2017 в 12:35 в рубрике - Радио Пермского края

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