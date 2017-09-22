Пермский ТЮЗ отправился в Самару, где примет участие в Третьем Межрегиональном фестивале «Волга театральная». В течение недели, с 23 по 30 сентября, свои постановки покажут театры из 10 городов Поволжского федерального округа. Пермский ТЮЗ приглашен на этот фестиваль как абсолютный победитель предыдущего смотра – в 2015 году спектакль «Господа Головлевы» завоевал в Самаре Гран-при, награды за лучшую женскую и мужскую роли получили также и исполнители главных ролей. 28 сентября театралы Самары увидят лирическую и грустную комедию «Продавец дождя» по пьесе Ричарда Нэша.