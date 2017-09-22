Дружный субботник: сделаем город чище
В Перми объявлен общегородской субботник. Как пояснили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, комплексная осенняя уборка призвана подготовить город к зиме: нужно убрать опавшие листья, траву и мусор и подготовить к холодам городские зеленые насаждения. Специалисты городской и районных администраций выйдут на субботник 23 сентября. На предприятиях города уборка прилегающих территорий будет проходить три дня, с 22 по 24 сентября. В наведении порядка принимают участие сотрудники «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», «ГСИ-Пермнефтегазстрой», Пермская печатная фабрика – филиал АО «Гознак», «Камский завод масел», «Камтекс-Химпром», «Камский кабель», «Машиностроительный завод имени Дзержинского», ГТРК «Пермь» и других. Традиционно к субботнику подключаются учреждения социальной сферы, государственные органы власти и территориальные общественные самоуправления.
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