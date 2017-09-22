Как построить карьеру в сфере АПК?
Как построить карьеру в сфере АПК? Какие инновационные подходы в агробизнесе формируются прямо сейчас? Кто они, молодые инноваторы? Ответы на эти и другие актуальные вопросы прозвучат на Форуме сельской молодежи Прикамья, который открывается во Дворце молодёжи Перми. Организует форум Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Участники – более 200 студентов десяти аграрных учреждений Пермского края. Форум проводится уже в шестой раз и в этом году будет организована работа четырех секций: работа по найму на предприятии сельского хозяйства, управление аграрным сектором (на предприятии и госслужбе), сельхоз предпринимательство и агробизнес, инновационные подходы и методы работы в сфере АПК. Лучшие работы студентов будут проанализированы экспертной группой, состоящей из опытных аграриев, руководителей сельскохозяйственных предприятий и молодых и успешных бизнесменов в сфере АПК.
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