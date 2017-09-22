Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← В Чердынском районе прошли «Романовские дни»

Как построить карьеру в сфере АПК?

    скот

Как построить карьеру в сфере АПК? Какие инновационные подходы в агробизнесе формируются прямо сейчас? Кто они, молодые инноваторы? Ответы на эти и другие актуальные вопросы прозвучат на Форуме сельской молодежи Прикамья, который открывается во Дворце молодёжи Перми. Организует форум Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.  Участники – более 200 студентов десяти аграрных учреждений Пермского края. Форум проводится уже в шестой раз и в этом году будет организована работа четырех секций:  работа по найму на предприятии сельского хозяйства, управление аграрным сектором (на предприятии и госслужбе), сельхоз предпринимательство и агробизнес, инновационные подходы и методы работы в сфере АПК. Лучшие работы студентов будут проанализированы экспертной группой, состоящей из опытных аграриев, руководителей сельскохозяйственных предприятий и молодых и успешных бизнесменов в сфере АПК.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 22.09.2017 в 12:37 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

В Чердынском районе прошли «Романовские дни»

Ловись, рыбка, большая и маленькая

Где купить проездной?

Мошенники на связи

Окно в экспорт

Расцветали яблони и груши: Пермяки вносят вклад в озеленение

От холодных батарей спасет «горячая» линия

Движение по кругу: на улицах Перми появятся 3 мини-кольца

«Всемирный Парамузыкальный фестиваль» - талант без границ

Школьников научат тратить, копить, преумножать


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Чердынском районе прошли «Романовские дни»

Обратите внимание

в Перми

Как построить карьеру в сфере АПК?

Ответы на этот и другие актуальные вопросы прозвучат на Форуме сельской молодежи Прикамья.
читать22.09.2017 в 12:37
Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

Прямой расчёт

Пермяков призывают платить напрямую поставщикам тепла и других ресурсов.
смотреть видео читать22.09.2017 в 12:14
Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

На арене цирка слоны - звезды кинематографа

В Пермском цирке выступают слонихи Дженни и Магда, которые заграницей катали Наоми Кэмпбелл, а в России Сергея Шнурова в фильме «Слон».
смотреть видео читать22.09.2017 в 11:52
Метки: в Перми, Общество, Культура

«Доброе сердце»: нужны теплые вещи

Стартовала десятая юбилейная акция «Доброе сердце» по сбору вещей нуждающимся.
читать22.09.2017 в 11:31
Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Образование

Юнармейцы готовы постоять за родной край

Пермские школьники приняли участие в военно-патриотическом фестивале «Юнармейский старт».
смотреть видео читать22.09.2017 в 11:06
Метки: в Перми, Общество, Образование

в России

«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы

Итог игры - 88:63 в пользу ПАРМЫ.
смотреть видео читать22.09.2017 в 10:22
Метки: в Перми, в России, Спорт, В мире

Удача на даче: Разведите в саду рябчиков

Рябчики – это не только разновидность дичи, но и прекрасные декоративные цветы.
смотреть видео читать21.09.2017 в 17:46
Метки: в России, в Перми, Общество

Пермяки танцуют «латину» лучше всех в России

На чемпионате страны пермский ансамбль «Дуэт» завоевал золотые медали и титул трёхкратных чемпионов России.
смотреть видео читать21.09.2017 в 17:05
Метки: в Перми, Культура, Спорт, в России

Врачи предупреждают: эпидемия гриппа будет тяжелой

В регион завезли около 500 тысяч доз вакцины, в группе риска все активное трудоспособное население.
смотреть видео читать21.09.2017 в 10:43
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Здоровье

Владимир Путин поднял вопрос об обманутых пермских дольщиках

Президент России Владимир Путин встретился с избранными 10 сентября губернаторами 17 российских регионов.
смотреть видео читать21.09.2017 в 09:18
Метки: в Пермском крае, Власть, в России
Лента новостей RSS каналы

В домах Кудымкара становится теплоВ домах Кудымкара становится тепло

Как построить карьеру в сфере АПК?Как построить карьеру в сфере АПК?

Прямой расчётПрямой расчёт

На арене цирка слоны - звезды кинематографаНа арене цирка слоны - звезды кинематографа

«Доброе сердце»: нужны теплые вещи«Доброе сердце»: нужны теплые вещи

Юнармейцы готовы постоять за родной крайЮнармейцы готовы постоять за родной край

«Ремпутьмаш» выкупят за 445 млн рублей«Ремпутьмаш» выкупят за 445 млн рублей

«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы

На Коммунальном мосту началась установка системы безопасностиНа Коммунальном мосту началась установка системы безопасности

Детский сад под угрозой туберкулезаДетский сад под угрозой туберкулеза

Вести. Кудымкар 21.09.2017Вести. Кудымкар 21.09.2017

Проверено на себе: скалолазаниеПроверено на себе: скалолазание

Удача на даче: Разведите в саду рябчиковУдача на даче: Разведите в саду рябчиков

Художник Ирина Пимурзина: Вдохновение повсюдуХудожник Ирина Пимурзина: Вдохновение повсюду

Пермяки танцуют «латину» лучше всех в РоссииПермяки танцуют «латину» лучше всех в России

В Чердынском районе прошли «Романовские дни»В Чердынском районе прошли «Романовские дни»

Ловись, рыбка, большая и маленькаяЛовись, рыбка, большая и маленькая

На участниках ДТП наживаются лжесвидетелиНа участниках ДТП наживаются лжесвидетели

В Прикамье разыскивают 14-летнего подросткаВ Прикамье разыскивают 14-летнего подростка

Зачем краю мотовозоремонтный завод за 445 млн?Зачем краю мотовозоремонтный завод за 445 млн?

Сбербанк исполнил предупреждение УФАССбербанк исполнил предупреждение УФАС

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Очерский районВОВРЕМЯ. Про Добро: Очерский район

Школа на «пятёрку»: IT-школа № 10Школа на «пятёрку»: IT-школа № 10

Где купить проездной?Где купить проездной?

Мошенники на связиМошенники на связи

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru