В Чердынском районе прошли «Романовские дни»

В Чердынском районе состоялись традиционные «Романовские дни». Одним из главных их событий стало открытие в поселке Ныроб нового современного музейного центра, посвященного памяти боярина Михаила Романова, дяди первого русского царя. Новая экспозиция была создана в рамках проекта «Чердынь – тайна вечная…» программы «Пермский край – территория культуры». «Романовские дни» - мероприятие, неизменно собирающее в Чердыни и Ныробе большое количество туристов, паломников. Чердынская земля тесно связана с историей династии Романовых - в XVII веке сюда Борисом Годуновым был отправлен в ссылку дядя первого русского царя, окольничий Михаил Романов. Его пребывание на пермской земле, почитание его памяти стали одними из наиболее важных моментов в летописи Прикамья. Новый музейный центр - важная составляющая в развитии регионального туризма, ведь маршрут, посвященный истории царской династии, сегодня пользуется большой популярностью.