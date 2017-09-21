Ловись, рыбка, большая и маленькая
Открытое личное Первенство Кунгурского района по рыбной ловле на спиннинг состоится в эту субботу, 23 сентября, на реке Бабка вблизи д.Саркаево Кыласовского сельского поселения. Первенство проводится в целях пропаганды и популяризации здорового образа жизни, развития рыболовного спорта, привлечения молодежи к спортивному рыболовству, организации досуга, активного отдыха и воспитания населения в духе бережного отношения к природе, охраны водных ресурсов и непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах. Регистрация участников начнется в 7 часов утра, старт в 8 часов. Промежуточное взвешивание улова и начало конкурса «Блюдо из свежей рыбы» запланировано на 10 часов. В полдень окончание Первенства, подведение итогов и награждение победителей. Заявки принимают до 21 сентября в Управление культуры, спорта и молодежной политики Кунгурского района.
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