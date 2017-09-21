Где купить проездной?

Количество пунктов продажи и пополнения муниципальных льготных проездных документов возросло до 43. Они расположены во всех районах города. МКУ «Гортранс» обращает внимание граждан, пользующихся льготным проездным документом, что заблаговременное пополнение позволит избежать очередей. Пополнять проездной на следующий месяц можно уже с 21 числа предыдущего месяца. Пункты продаж находятся в отделениях АО АКИБ «Почтобанк», «Центральной кассы», а также в отделениях АО ВЦ «Инкомус». Вновь появившиеся точки пополнения проездных можно найти на сайте предприятия «Горстранс».