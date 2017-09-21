Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Мошенники на связи

Где купить проездной?

проездной

Количество пунктов продажи и пополнения муниципальных льготных проездных документов возросло до 43. Они расположены во всех районах города. МКУ «Гортранс» обращает внимание граждан, пользующихся льготным проездным документом, что заблаговременное пополнение позволит избежать очередей. Пополнять проездной на следующий месяц можно уже с 21 числа предыдущего месяца. Пункты продаж находятся в отделениях АО АКИБ «Почтобанк», «Центральной кассы», а также в отделениях АО ВЦ «Инкомус». Вновь появившиеся точки пополнения проездных можно найти на сайте  предприятия «Горстранс». 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 21.09.2017 в 12:55 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Мошенники на связи

Окно в экспорт

Расцветали яблони и груши: Пермяки вносят вклад в озеленение

От холодных батарей спасет «горячая» линия

Движение по кругу: на улицах Перми появятся 3 мини-кольца

«Всемирный Парамузыкальный фестиваль» - талант без границ

Школьников научат тратить, копить, преумножать

В Прикамье появится вертолетное такси

В Перми задержана банда автоугонщиков

В ответе за тех, кого приручили


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Мошенники на связи

Обратите внимание

в Перми

Где купить проездной?

Количество пунктов продажи и пополнения муниципальных льготных проездных документов возросло до 43.
читать21.09.2017 в 12:55
Метки: в Перми, Общество

Мошенники на связи

Как не стать жертвой мошенников при проведении различных денежных операций?
читать21.09.2017 в 12:35
Метки: в Перми, Общество, Преступления

Когда отремонтируют мост через Сюзьву?

Отставание от графика - более двух месяцев.
смотреть видео читать21.09.2017 в 12:15
Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

«Орленок» открывает новый сезон

Стоимость выхода на лед не изменилась – 300 рублей для всех.
смотреть видео читать21.09.2017 в 11:53
Метки: в Перми, Общество

Зима близко, но «Регионы России» к холодам готовы

Пермякам предложили подумать о наступающей зиме на ярмарке «Регионы России».
смотреть видео читать21.09.2017 в 11:30
Метки: в Перми, Общество

в России

Врачи предупреждают: эпидемия гриппа будет тяжелой

В регион завезли около 500 тысяч доз вакцины, в группе риска все активное трудоспособное население.
смотреть видео читать21.09.2017 в 10:43
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Здоровье

Владимир Путин поднял вопрос об обманутых пермских дольщиках

Президент России Владимир Путин встретился с избранными 10 сентября губернаторами 17 российских регионов.
смотреть видео читать21.09.2017 в 09:18
Метки: в Пермском крае, Власть, в России

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 19 сентября 2017 г.
смотреть видео читать20.09.2017 в 13:05
Метки: в России, в Пермском крае, Спорт

В Перми отметили 110-летие основателя «Искры» Михаила Цирульникова

Во многом благодаря ему на предприятии были созданы двигатели для первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты.
смотреть видео читать20.09.2017 в 11:55
Метки: в Перми, Общество, в России

«Вдали от столиц»: Google запускает Всероссийский проект

Проект создан, чтобы вся Россия узнала удивительные и вдохновляющие истории людей, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
смотреть видео читать19.09.2017 в 18:22
Метки: в Перми, в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

Где купить проездной?Где купить проездной?

Мошенники на связиМошенники на связи

Когда отремонтируют мост через Сюзьву?Когда отремонтируют мост через Сюзьву?

«Орленок» открывает новый сезон«Орленок» открывает новый сезон

Зима близко, но «Регионы России» к холодам готовыЗима близко, но «Регионы России» к холодам готовы

Детское отделение Юрлинской больницы переехалоДетское отделение Юрлинской больницы переехало

Врачи предупреждают: эпидемия гриппа будет тяжелойВрачи предупреждают: эпидемия гриппа будет тяжелой

Инспекторы ДПС проверили, как пермяки соблюдают правила перевозки детейИнспекторы ДПС проверили, как пермяки соблюдают правила перевозки детей

Утепляемся: осень вступила в свои праваУтепляемся: осень вступила в свои права

Пульс города. Выпуск 20.09.2017Пульс города. Выпуск 20.09.2017

Владимир Путин поднял вопрос об обманутых пермских дольщикахВладимир Путин поднял вопрос об обманутых пермских дольщиках

В Перми пройдет первенство Европы по скалолазаниюВ Перми пройдет первенство Европы по скалолазанию

Пермским волейболистам нужна поддержкаПермским волейболистам нужна поддержка

Пермская филармония готовится к открытию 82 сезонаПермская филармония готовится к открытию 82 сезона

Окно в экспортОкно в экспорт

Расцветали яблони и груши: Пермяки вносят вклад в озеленениеРасцветали яблони и груши: Пермяки вносят вклад в озеленение

От холодных батарей спасет «горячая» линияОт холодных батарей спасет «горячая» линия

Пермское УФАС России проверит рост цен на щебень и галитПермское УФАС России проверит рост цен на щебень и галит

«По ним стреляли еще раз»: В Чусовом осквернили памятник воинам-интернационалистам«По ним стреляли еще раз»: В Чусовом осквернили памятник воинам-интернационалистам

В Перми прошел фестиваль медведей и их друзейВ Перми прошел фестиваль медведей и их друзей

Инспекторы ГИБДД задержали 173 нетрезвых водителяИнспекторы ГИБДД задержали 173 нетрезвых водителя

Выехавший на встречку прицеп КАМАЗа убил водителя легковушкиВыехавший на встречку прицеп КАМАЗа убил водителя легковушки

В Кунгуре произошло два крупных пожараВ Кунгуре произошло два крупных пожара

Зарплата в Пермском крае выросла на 1,5%Зарплата в Пермском крае выросла на 1,5%

В Прикамье ожидаются заморозкиВ Прикамье ожидаются заморозки

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru