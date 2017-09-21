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Мошенники на связи

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В ГУ МВД России по Пермскому краю начальник отделения по раскрытию мошенничеств и дистанционных преступлений Управления уголовного розыска регионального  МВД России Роман Теплоухов рассказал журналистам о том, как не стать жертвой мошенников при проведении различных денежных операций в сети  Интернет.  

За 8 месяцев 2017 года в территориальных органах МВД России по Пермскому краю зарегистрировано 3093 преступления, квалифицируемых по ст.  «Мошенничество», из них 1550 – совершены дистанционным способом. Наиболее распространенными видами телефонных мошенничеств являются:

- Покупка или продажа товара на  различных сайтах бесплатных объявлений. Потерпевшие сами дают объявления о продаже того или иного товара, им звонят лжепокупатели и просят сообщить реквизиты их банковских карт, якобы для перевода денег за товар. На самом деле получив конфиденциальные сведения о картах граждан, мошенники просто снимают денежные средства со счетов.  

- Заказ товара на продающем сайте.

- Взлом аккаунта в социальной сети и просьба о помощи.

- Кражи с использованием вируса, вредоносного программного обеспечения. Суммы причиненного ущерба потерпевшим при телефонных мошенничествах исчисляются от нескольких тысяч до более 100 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству РФ за совершение мошенничества предусмотрено наказание как в виде штрафных санкций (до 1 миллиона рублей), так и в виде лишения свободы (до 10 лет).

Метки: в Перми, Общество, Преступления

Опубликовано: 21.09.2017 в 12:35 в рубрике - Радио Пермского края

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