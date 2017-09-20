Окно в экспорт

Сегодня в Перми на площадке «Регионального центра инжиниринга» состоится открытие Центра поддержки экспорта Пермского края. Целью его работы станет координация мер поддержки экспортно ориентированного малого и среднего бизнеса региона. Прикамье стал пилотным регионом по внедрению Регионального экспортного стандарта. Первым мероприятием центра будет семинар по выходу на рынок Китая. В центре внимания - вопросы поиска партнеров, нюансы переговорного процесса, национальные особенности ведения бизнеса, перспективы торгово-экономического сотрудничества с провинцией Цзянси. Также с сентября по ноябрь центр проведет серию семинаров и бизнес-миссий в Казахстан, Венгрию, Китай и Узбекистан. Также пройдет прием бизнес-делегации из Беларуси. По данным Российского экспортного центра, общий объем экспорта из Прикамья в январе-июне этого года составил 2,49 млрд долларов, рост составил 5,86 %. Основные направления экспорта – Бразилия, Нидерланды, Бельгия, Китай. Экспортируются главным образом из Прикамья удобрения, топливо, продукты неорганической химии, продукция деревообработки, бумага, механическое оборудование и техника.