Расцветали яблони и груши: Пермяки вносят вклад в озеленение
В городах края началась осенняя озеленительная кампания. В Перми этой осенью будет высажено более трех тысяч деревьев ценных пород. Как сообщили в управлении внешнего благоустройства, уже началось обновление живых изгородей вдоль дорог и в городских скверах. Так, в Ленинском районе на Соборной площади озеленители обновили живую изгородь из барбариса Тунберга. В Кировском районе высадили кусты черноплодной рябины в сквере по улице Танцорова. Вдоль улиц Якутской, Революции, шоссе Космонавтов появились молодые саженцы шиповника, сирени, боярышника, спиреи. Молодые кедры, лиственницы, липы, яблони, березы появятся во всех районах города Перми.
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