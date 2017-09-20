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От холодных батарей спасет «горячая» линия
Для жителей Березников запустят «горячую линию» по вопросам отопления. В соответствии с постановлением главы города с 15 сентября начался пуск тепла в социальные учреждения и жилые дома. До конца месяца будут проводиться регулировка гидравлических режимов систем отопления и устранение неполадок в теплоснабжении. С 1 по 15 октября березниковцы смогут обращаться на «горячую линию». Звонки с вопросами или жалобами по телефону 112 будут принимать специалисты единой дежурно-диспетчерской службы. Добавим, что согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства РФ, температура воздуха в жилых помещениях в отопительный период должна составлять не менее +20 градусов.
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