Движение по кругу: на улицах Перми появятся 3 мини-кольца

Три новых мини-кольца появятся на перекрестках улиц Писарева и Карбышева, Есенина и Маяковской, а также улицы Механошина с улицей Краснофлотская. Как сообщили в «Пермской дирекции дорожного движения», на перекрестках будет организовано круговое движение малого диаметра. Изменения вводятся в целях повышения безопасности водителей и пешеходов, а также для повышения пропускной способности перекрестков. Дорожное движение на этих участках будет организовано по аналогии с перекрестками улицы Советская с улицами Куйбышева и 25 Октября, на которых приоритет также отдан транспорту, движущемуся по кольцу. Участки также будут оборудованы дорожными знаками «Уступи дорогу» и «Круговое движение». Сами кольца будут выстроены пластиковыми дорожными блоками. Напомним, первое в России мини-кольцо было организовано 14 августа 2014 года в Перми на перекрестке улиц Советская и Куйбышева. В 2015 году аналогичное кольцо было установлено на пересечении улиц 25 Октября и улицы Советская. Круговое движение малого диаметра доказало свою эффективность. Так, количество ДТП на пересечении улиц Советской и Куйбышева сократилось в шесть раз.