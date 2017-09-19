«Всемирный Парамузыкальный фестиваль» - талант без границ
Девятый «Всемирный Парамузыкальный фестиваль» пройдет с 20 ноября по 4 декабря. Участники проекта совершат гастрольный тур по городам центральной России: Калуге, Туле, Рязани и Ярославле. Отбор по 25 номинациям фестиваля осуществляется независимым художественным советом. Активное участие в смотре талантов принимает и Пермский край.
«За прошедшие годы нам поступило более 60 заявок от прикамских артистов. Большой резонанс вызвало совместное выступление двух пермских коллективов «Поющие руки» и «Гротеск» на Международном парафестивале в Москве.», - отметили в организационном комитете фестиваля. В мероприятиях фестиваля принимали участие представители более 10 стран и 50 регионов России. Артистам с ограниченными возможностями здоровья аккомпанировали Президентский оркестр России, артисты театра балета Касаткиной и Василёва, участники балета «Тодес».
Для участия в проекте необходимо до 1 октября прислать электронную заявку с записью выступления на сайт фестиваля. По мере рассмотрения заявок, информация о текущем статусе будет размещаться на сайте проекта.
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