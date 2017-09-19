Школьников научат тратить, копить, преумножать

Уроки финансовой грамотности включены в календарь образовательных событий на 2017 - 2018 учебный год. Осенняя сессия проекта «Онлайн уроки финансовой грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу» началась накануне. Как отмечают организаторы, онлайн уроки будут проведены для учащихся 6-11 классов. Уроки по финансовой грамотности и профориентации (более 300 эфиров) пройдут до 15 декабря 2017 года в разное эфирное время, что позволит школам составить для себя индивидуальное расписание. С условиями участия, подробными сведениями о целевых аудиториях, уровнях сложности занятий можно ознакомиться на сайте проекта.