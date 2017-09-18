В Прикамье появится вертолетное такси

В Прикамье в ближайшем будущем может появиться вертолетное такси. Компания, которая предлагает эту услугу, уже зарегистрирована. Полеты будут осуществляться по Пермскому краю. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Фирма, зарегистрированная по адресу улица Клары Цеткин, 10а, называется ООО «Авиа-Альянс Пермь». Это предприятие родственно российскому дилеру вертолетов Robinson «Аэросоюз». Генеральный директор новой компании Тимофей Олегович Матисон также руководит родственными ООО «Аэросоюз-Девелопмент» (Москва), «Аэросоюз-Башкирия», «Авиа-Альянс» (Ленинградская область), которые успешно работают.