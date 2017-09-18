В Перми задержана банда автоугонщиков
В Перми задержана группа, похищавшая отечественные автомобили. По подозрению в преступлениях задержаны три человека. Кражи совершались, как правило, в ночное время с неохраняемых парковок и стоянок. В течение нескольких дней были похищены шесть автомобилей. Предварительно установлено, что транспортные средства разбирались и в дальнейшем планировались к реализации по запчастям. В ходе обысков у подозреваемых обнаружена часть похищенного имущества. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Устанавливается причастность молодых людей к другим преступлениям. Подозреваемые арестованы.
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