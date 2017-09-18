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← Максим Решетников вступит в должность губернатора 18 сентября

В ответе за тех, кого приручили

   митинг

 Пермяки, неравнодушные к проблемам бездомных животных, вышли на всероссийский митинг за принятие Закона "Об ответственном обращении с животными". Как отмечает организатор митинга Галина Море, такой закон может стать первым, самым трудным и важным шагом в защите животных от жестокости и в гуманизации нашего общества. Согласованный с властями митинг прошел 17 сентября в 15:00 в Экстрим парке Перми. Также на митинге была организована точка сбора помощи подопечным из приюта Матроскин.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.09.2017 в 11:50 в рубрике - Радио Пермского края

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