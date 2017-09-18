В ответе за тех, кого приручили

Пермяки, неравнодушные к проблемам бездомных животных, вышли на всероссийский митинг за принятие Закона "Об ответственном обращении с животными". Как отмечает организатор митинга Галина Море, такой закон может стать первым, самым трудным и важным шагом в защите животных от жестокости и в гуманизации нашего общества. Согласованный с властями митинг прошел 17 сентября в 15:00 в Экстрим парке Перми. Также на митинге была организована точка сбора помощи подопечным из приюта Матроскин.