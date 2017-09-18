Максим Решетников вступит в должность губернатора 18 сентября

Официальная церемония вступления Максима Решетникова в должность губернатора назначена на 18 сентября. Инаугурация пройдет в Пермской краевой филармонии. Приглашено около 500 человек. Планируется прямая трансляция. Накануне краевой избирком подвёл окончательные итоги Единого дня голосования. Выборы губернатора признаны состоявшимися и действительными. Избранным главой региона стал Максим Решетников, за которого проголосовали почти 700 тысяч жителей, 82,06% всех проголосовавших. Среди всех 16 субъектов Федерации, в которых прошли выборы губернаторов, Прикамье заняло 5 место по явке на выборы. Зафиксирована была высокая явка молодежи - сообщается, в частности, о том, что на выборы пришел каждый второй 18-летний житель края.