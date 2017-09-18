Противотуберкулёзные отделения закрывают на ремонт

Как сообщают источники «Нового компаньона», с 1 октября в Перми закроются противотуберкулёзные поликлинические отделения, работающие в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. Все пациенты будут переведены в одно отделение на ул. Советская, 102б. Как выяснилось, нынешняя реорганизация - лишь продолжение той, что началась уже давно. Тогда под оптимизацию попали отделения в Индустриальном, Кировском и Дзержинском районах Перми. В будущем амбулаторное отделение с ул. Советская в Перми планируется перевести на территорию краевого противотуберкулёзного диспансера, который размещается на шоссе Космонавтов, 160. Здесь, возможно, для этих нужд будет построено отдельное здание.

В соцсетях уже разгорается скандал по поводу объединения отделений. Больные недовольны не только тем, что им теперь придётся ездить чуть ли не через весь город, чтобы получить необходимую помощь, но и стоять в очередях, так как существующие площади на ул. Советская после реорганизации вряд ли увеличатся, а пациентов станет гораздо больше. Плюс помощь сама по себе станет труднодоступной. Особенно для тяжёлых больных.

По данным Пермьстата, в Пермском крае от туберкулёза в 2015 году умерли 335 пациентов, в 2014 - 351 человек и в 2013 - 399. В 2016 году врачам удалось добиться снижения показателей по заболеваемости этим социально опасным заболеванием - на 3,8%.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, информация о закрытии противотуберкулезных отделений в Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах г. Перми не соответствует действительности.

"С 1 октября 2017 г. произойдет объединение противотуберкулезных отделений г. Перми с ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр». Эти отделения с 1 октября войдут в состав специализированной сети по профилю «Фтизиатрия». Для получения лицензии по этому профилю в помещениях отделений по адресам: г. Пермь, ул. Лукоянова, 33 (Свердловский район) и ул. Косякова, 22 (Орджоникидзевский район) будет проведен ремонт и приведение их к нормативному состоянию", - сообщили в министерстве. На период ремонта амбулаторный прием фтизиатрами взрослых жителей Свердловского, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов будет организован в поликлинике по адресу ул. Советская, 102б. Возобновление амбулаторных приемов планируется к январю 2018 года.