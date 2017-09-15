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← «ТеддиЕврАзия»: В Перми пройдет фестиваль медведей и их друзей

В Перми пройдет Мистический фестиваль Страха

фестиваль страха

16 и 17 сентября в Центральном парке развлечений им. М. Горького пройдет Мистический фестиваль Страха. Сюжет мероприятия построен на устрашающих легендах средневековья, а действующие лица - реальные персонажи, обитатели Европы 15–17веков. Только на два фестивальных дня парк превратится в таинственные земли Пенсильвании. Гости смогут побывать в мистической Каталонии, посетить цирк ужасов, стать свидетелями обрядов и многих других таинственных событий. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 15.09.2017 в 15:13 в рубрике - Радио Пермского края

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← «ТеддиЕврАзия»: В Перми пройдет фестиваль медведей и их друзей

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