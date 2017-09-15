В Перми пройдет Мистический фестиваль Страха
16 и 17 сентября в Центральном парке развлечений им. М. Горького пройдет Мистический фестиваль Страха. Сюжет мероприятия построен на устрашающих легендах средневековья, а действующие лица - реальные персонажи, обитатели Европы 15–17веков. Только на два фестивальных дня парк превратится в таинственные земли Пенсильвании. Гости смогут побывать в мистической Каталонии, посетить цирк ужасов, стать свидетелями обрядов и многих других таинственных событий.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
«ТеддиЕврАзия»: В Перми пройдет фестиваль медведей и их друзей
ФГОС на позитиве
Работодатели накопили миллионные долги по зарплатам
Здоровье прежде всего!
Светлый город
Бабье лето в Прикамье будет недолгим
Смертин вопреки
«Единичка» следует по укороченному маршруту
Пермский край получит новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Дом на слом: Пермь расселяет ветхое и аварийное жилье
Добавить комментарий: