«ТеддиЕврАзия»: В Перми пройдет фестиваль медведей и их друзей

Фестиваль медведей и их друзей «ТеддиЕврАзия» пройдет в Перми с 15 по 17 сентября в частной филармонии «Триумф». В 2017 году медведю Тедди исполняется 115 лет. Уже дольше века образ любимого плюшевого медведя для миллионов людей на всей планете символизирует важнейшие человеческие ценности: искренность и чистоту детства, семью и домашний уют, дружбу, доброту, доверие, юмор. Медведь с давних пор – главный символ Перми и Пермского края, а значит, Пермь – самое подходящее место для ежегодного фестиваля медведей и других игрушек, сделанных руками талантливых мастеров, - рассказывают организаторы. В программе фестиваля: конкурс «Подружки невесты», мальчишник-девичник "TEA-party", показ новой коллекции одежды дизайнера Елены Стариковой "Подружки невесты", фотопроект «Друг детства»: жители Перми и их любимые игрушки, памятное гашение фестивальных открыток, творческие мастер-классы для взрослых и детей, «клиника» для плюшевых медведей и их друзей, лотерея "Счастливый билет".