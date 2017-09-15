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«ТеддиЕврАзия»: В Перми пройдет фестиваль медведей и их друзей

медвежонок

Фестиваль медведей и их друзей «ТеддиЕврАзия»  пройдет в Перми  с 15 по 17 сентября в частной филармонии «Триумф». В 2017 году медведю Тедди исполняется 115 лет. Уже дольше века образ любимого плюшевого медведя для миллионов людей на всей планете символизирует важнейшие человеческие ценности: искренность и чистоту детства, семью и домашний уют, дружбу, доброту, доверие, юмор. Медведь с давних пор – главный символ Перми и Пермского края, а значит, Пермь – самое подходящее место для ежегодного фестиваля медведей и других игрушек, сделанных руками талантливых мастеров, - рассказывают организаторы. В программе фестиваля:  конкурс «Подружки невесты», мальчишник-девичник "TEA-party",  показ новой коллекции одежды дизайнера Елены Стариковой "Подружки невесты",  фотопроект «Друг детства»: жители Перми и их любимые игрушки, памятное гашение фестивальных открыток,   творческие мастер-классы для взрослых и детей,  «клиника» для плюшевых медведей и их друзей,  лотерея "Счастливый билет".

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 15.09.2017 в 14:03 в рубрике - Радио Пермского края

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