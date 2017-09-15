ФГОС на позитиве

В Перми в рамках IV краевого форума «Умный ребёнок - 2017» состоялась ежегодная конференция «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования – стандарт позитивного детства». В совещании приняли участие более 500 работников дошкольного образования из 48 муниципальных районов и городских округов Пермского края. Кроме того, в работе конференции приняли участие гости из Москвы, Уфы и Челябинска. Представители экспертного сообщества рассмотрели приоритетные направления дошкольного образования в Прикамье. В частности, разговор шел о реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в практике детских садов, развитию детского технического творчества и работе с детьми с ограниченными возможностями. На площадке «Ребенок в объективе ФГОС» был дан старт краевому проекту «Читаем вместе», рассмотрена образовательная практика «KID ZEST» (карусель интересных дел) из с. Елово. По приглашению минобра на площадке выступил директор учебного центра Российской ассоциации образовательной робототехники (РАОР) Владислав Халамов. Он отметил важность вовлечения 100% детских садов Пермского края во Всероссийское движение «ИКаРёнок» по развитию технического творчества В итоге совещания была разработана «дорожная карта» развития сотрудничества между Учебно-методическим центром РАОР и Министерством образования и науки Пермского края.