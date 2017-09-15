Работодатели накопили миллионные долги по зарплатам
Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 сентября 2017 года составила 7 млн руб., и снизилась по сравнению с прошлым месяцем на 7,3%. По данным Пермьстата, наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации обрабатывающих производств (89 с половиной % от общей суммы задолженности). Численность работников, перед которыми организации имеют долги по зарплате, составила 639 человек. Каждому из них работодатель должен в среднем по 11 тыс. руб. Просроченную задолженность по заработной плате имели организации двух муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по городу Кунгуру.
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