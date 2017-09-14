Пермский краевой центр медицинской профилактики приглашает всех желающих с 13 по 15 сентября посетить площадку «Здоровье прежде всего!» в рамках выставки «Старшее поколение» на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59). Площадка ориентирована на людей старшего возраста. Здесь они смогут пройти скрининговое обследование «Узнай свой кардиориск», включающее антропометрию с оценкой наличия избыточной массы тела, измерение артериального давления, экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина, а также получить краткую консультацию терапевта по результатам исследования. Помимо этого, на площадке будет организована вакцинация от гриппа и консультации специалистов Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по вопросам иммунопрофилактики, а также школы здоровья: «Профилактика и лечение остеопороза», «Сахарный диабет - не приговор», «Как сохранить мужское здоровье», «Польза движения для старшего поколения» и мастер-класс по изометрическим упражнениям.