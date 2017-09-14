Светлый город
В Перми на улице Монастырской начался капитальный ремонт сетей освещения. До конца октября МУП «Горсвет» заменит старые фонари на участке от путепровода до станции Пермь-I. Как сообщили в городском управлении внешнего благоустройства, на новые более долговечные оцинкованные конструкции заменят 30 фонарей, еще на 10 опорах будут заменены светильники. Светильники подобраны специально для пермских погодных условий – они устойчивы к низким температурам, влажности, кроме того, они являются энергосберегающими.
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