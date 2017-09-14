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Бабье лето в Прикамье будет недолгим

бабье лето

В Прикамье началось бабье лето. Правда, оно будет непродолжительным. Потепление в Пермский край придет буквально на 3-4 дня. По словам инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, это потепление можно назвать бабьим летом, так как по срокам оно соответствует.  Однако продолжительность потепления будет недолгой - всего три дня по северу края и четыре дня по югу, - отмечает ученый.  Потепление связано с кратковременным поступлением очень теплой воздушной массы из Европейской России в теплом секторе циклона. 14 сентября синоптики обещают +20 градусов. Сохранится теплая погода должна 15 и 16 сентября. Затем снова начнется похолодание - ночью температура воздуха не будет превышать +5…+6 градусов, а днем +12..+13 градусов.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 14.09.2017 в 17:18 в рубрике - Радио Пермского края

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