Смертин вопреки
Смертин вопреки. Было время разбрасывать камни, пришло время собирать бюллетени. После выборов настал черед неофициальной оценки единого дня голосования.
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Смертин вопреки. Было время разбрасывать камни, пришло время собирать бюллетени. После выборов настал черед неофициальной оценки единого дня голосования.
Стену пермского Заксобрания украсит граффити
Петр Герасименко и Илья Блинов создают абстрактное геометрическое граффити в красно-черных цветах.
|смотреть видео читать13.09.2017 в 17:55
ТТ открыл сезон феерично и оригинально
Ночь открытых дверей посетило примерно 1500 человек.
|смотреть видео читать13.09.2017 в 17:30
В оперном театре поселятся гигантский осьминог и блохи
Вся эта живность будет населять новую постановку Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова «Сад Осьминогов».
|смотреть видео читать13.09.2017 в 17:07
«Единичка» следует по укороченному маршруту
До конца октября в краевом центре троллейбус №1 «ул. Гусарова – Магазин «Речник» будет следовать по укороченному маршруту.
|читать13.09.2017 в 16:35
Пермский край получит новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Прикамье получит 26 школьных автобусов и 21 новый автомобиль скорой помощи.
|читать13.09.2017 в 16:20
Кросс нации: успей зарегистрироваться!
Стартовала регистрация на Всероссийский день бега «Кросс наций», который в Пермском крае пройдёт 16 сентября.
|смотреть видео читать13.09.2017 в 14:32
Атакам телефонных террористов подверглись более 10 городов России
Лжетеррористам может грозить до 5 лет лишения свободы.
|смотреть видео читать13.09.2017 в 12:04
Была ли бомба?
Такой массовой эвакуации в Перми еще не было. За день обследовано 78 учреждений. На улицу срочно вывели почти 10 тысяч человек.
|смотреть видео читать13.09.2017 в 09:10
«Салют-7», или История одного подвига
12 октября 2017 года в прокат выходит полнометражный художественный фильм «Салют-7» о подвиге советких космонавтов.
|читать12.09.2017 в 17:41
Народный участковый - это звучит гордо
В Прикамье стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый».
|смотреть видео читать12.09.2017 в 14:56
Стену пермского Заксобрания украсит граффити
В Березниках подвели итоги проекта «Планета ЕвроХим»
ТТ открыл сезон феерично и оригинально
В оперном театре поселятся гигантский осьминог и блохи
«Единичка» следует по укороченному маршруту
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