«Единичка» следует по укороченному маршруту

До конца октября в краевом центре троллейбус №1 «ул. Гусарова – Магазин «Речник» будет следовать по укороченному маршруту. Накануне предприятие «Горсвет» начало замену опор наружного освещения на улице Монастырской в Перми. При этом временно отключена контактная сеть троллейбусов. Из-за работ сократится маршрут троллейбуса №1, он будет следовать до улицы Советская. К привычному режиму работы «единичка» вернется к 30 октября. До этого срока к Речному вокзалу можно будет добраться на автобусе №3 «мкрн. Нагорный – магазин «Речник».