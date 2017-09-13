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← Пермский край получит новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи

«Единичка» следует по укороченному маршруту

троллейбус

До конца октября в краевом центре троллейбус №1 «ул. Гусарова – Магазин «Речник» будет следовать по укороченному маршруту. Накануне предприятие «Горсвет» начало замену опор наружного освещения на улице Монастырской в Перми. При этом временно отключена контактная сеть троллейбусов. Из-за работ сократится маршрут троллейбуса №1, он будет следовать до улицы Советская. К привычному режиму работы «единичка» вернется к 30 октября. До этого срока к Речному вокзалу можно будет добраться на автобусе №3 «мкрн. Нагорный – магазин «Речник».

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.09.2017 в 16:35 в рубрике - Радио Пермского края

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← Пермский край получит новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи

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