«Единичка» следует по укороченному маршруту
До конца октября в краевом центре троллейбус №1 «ул. Гусарова – Магазин «Речник» будет следовать по укороченному маршруту. Накануне предприятие «Горсвет» начало замену опор наружного освещения на улице Монастырской в Перми. При этом временно отключена контактная сеть троллейбусов. Из-за работ сократится маршрут троллейбуса №1, он будет следовать до улицы Советская. К привычному режиму работы «единичка» вернется к 30 октября. До этого срока к Речному вокзалу можно будет добраться на автобусе №3 «мкрн. Нагорный – магазин «Речник».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Пермский край получит новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Дом на слом: Пермь расселяет ветхое и аварийное жилье
В Перми стартует отопительный сезон
На участке улицы Краснова закрыто движение
Земля для многодетных в Добрянке завалена мусором
Мой проект – моей стране!
Над Пермью пролетает МКС
На Урал идет циклон
В Прикамье началась вакцинация от гриппа
Смотри музыку: Венский фестиваль музыкальных кинофильмов в Перми
Добавить комментарий: