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Пермский край получит новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
До конца года Пермский край получит новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи,- такое распоряжение подписано Кабмином России. Согласно опубликованному документу, Правительство России направит в 77 субъектов 1549 автобусов для перевозки школьников и 75 субъектам – 1150 автомобилей скорой помощи. Прикамье получит 26 школьных автобусов, которые будут доставлять детей к местам учёбы из отдаленных сел и деревень, и 21 новый автомобиль скорой помощи.
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