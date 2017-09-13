Дом на слом: Пермь расселяет ветхое и аварийное жилье

За первые семь месяцев 2017 года в новое жилье переехали 413 семей из аварийного фонда. В ближайшее время число новоселов пополнят еще 119 семей – началось заселение в квартиры, купленные муниципалитетом у застройщика в доме по улице Менжинского. Для расселения аварийного жилья используются все возможные способы – это покупка квартир у застройщиков через аукционы, строительство муниципального жилья и реализация программы развития застроенных территории. Благодаря привлечению инвесторов с начала года в новое жилье переехало 107 семей. Еще 306 семей были расселены за счет муниципалитета. Строительство второго муниципального дома по улице Баранчинской, 10, предназначенного для расселения людей из аварийного жилья, ведется с опережением графика. Дом будет сдан уже осенью, в него из аварийного жилфонда переедут 198 семей. Таким образом, общее число семей, переехавших в новое жилье, до конца года превысит 700 (это более двух тысяч человек).