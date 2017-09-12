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← На участке улицы Краснова закрыто движение

В Перми стартует отопительный сезон

    кошка

В Перми стартует отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава города Дмитрий Самойлов. Начиная с сегодняшнего дня батареи начнут прогреваться в детских садах, школах и больницах. Власти сообщают о 100-процентной готовности объектов социальной сферы. С 18 сентября отопление начнет подаваться и в жилые дома. В летний период управляющие компании проводили ремонт и опрессовку внутридомовых сетей, а теплоснабжающие организации  – своих сетей, котельных и ЦТП. Так, энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и «Пермской сетевой компании» в рамках подготовки к зиме полностью провели гидравлические испытания теплосетей, а также завершили масштабную реконструкцию теплопроводов на улицах Николая Островского, Пушкина, Мильчакова, Леонова. В завершающей стадии обновление сетей на улицах Маршала Рыбалко, Репина, Кабельщиков, Советской Армии, Полины Осипенко.  Необходимо понимать, что запуск тепла – процесс не одномоментный. В среднем, заполнение систем отопления, регулировка внутренних систем занимает две-три недели. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.09.2017 в 18:30 в рубрике - Радио Пермского края

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