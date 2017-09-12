В Перми стартует отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава города Дмитрий Самойлов. Начиная с сегодняшнего дня батареи начнут прогреваться в детских садах, школах и больницах. Власти сообщают о 100-процентной готовности объектов социальной сферы. С 18 сентября отопление начнет подаваться и в жилые дома. В летний период управляющие компании проводили ремонт и опрессовку внутридомовых сетей, а теплоснабжающие организации – своих сетей, котельных и ЦТП. Так, энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и «Пермской сетевой компании» в рамках подготовки к зиме полностью провели гидравлические испытания теплосетей, а также завершили масштабную реконструкцию теплопроводов на улицах Николая Островского, Пушкина, Мильчакова, Леонова. В завершающей стадии обновление сетей на улицах Маршала Рыбалко, Репина, Кабельщиков, Советской Армии, Полины Осипенко. Необходимо понимать, что запуск тепла – процесс не одномоментный. В среднем, заполнение систем отопления, регулировка внутренних систем занимает две-три недели.