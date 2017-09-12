На участке улицы Краснова закрыто движение
Сегодня, 12 сентября, будет закрыто движение транспорта на участке улицы Краснова. Ограничение движения связано с проведением всероссийских соревнований по пожарно-прикладному спорту среди специальных подразделений пожарной службы МЧС России. Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, с 08:00 до 17:00 будет закрыто движение транспорта по улице Краснова на участке от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта. Автомобилистам необходимо быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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