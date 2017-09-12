Земля для многодетных в Добрянке завалена мусором

Власти Добрянки встретились с многодетными семьями, получившими участки для строительства домов в микрорайоне ДСК. Добрянцам, недовольным покрытыми мусором наделами, предложили обменять землю. В качестве альтернативы предложили участки на «Крутой горе»: заболоченные и без дороги. Большинство многодетных на такой обмен не согласны.