По инициативе общественной палаты Российской Федерации в стране проходит конкурс социально значимых проектов «Мой проект – моей стране!». Он продлится до 3 ноября. Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации, реализующие общественно значимые инициативы самостоятельно, в составе гражданских объединений либо на базе некоммерческих организаций с октября 2016 года по октябрь 2017 года. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте проектстране.рф в одной из 14 номинаций конкурса – «Социальная помощь», «Поддержка спорта и здорового образа жизни», «Поддержка семьи, материнства и детства», «Молодежная политика», «Наука и образование», «Культура», «Базовые права и свободы», «Экология», «Межнациональные отношения», «Народная дипломатия», «Гражданский долг», «Волонтерство и благотворительность», «Инфраструктура НКО», «Общественный контроль». Поступившие на конкурс заявки с 30 сентября по 14 октября будут оцениваться экспертным комитетом, состоящим из членов общественной палаты и общественных палат субъектов Российской Федерации. Победитель в каждой из номинаций определится путем голосования всеми членами общественных палат субъектов Российской Федерации с 16 октября по 2 ноября на сайте. Победителей конкурса в каждой из номинаций наградят денежной премией в размере 200 тысяч рублей. Церемонию награждения планируется провести 3 ноября на итоговом форуме активных граждан «Сообщество» в Москве.