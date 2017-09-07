Над Пермью пролетает МКС

Пермяки смогут наблюдать Международную космическую станцию с 7 по 30 сентября. В первый месяц осени самый большой искусственный спутник Земли вновь будет пролетать над нашим городом. Пролетать МКС будет на высоте около 400 километров. Она яркой точкой в небе будет быстро передвигаться с запада на восток. Весь путь над краевой столицей займет около 5 минут.

Тот, кто вооружится хорошими биноклями или телескопами, разглядит солнечные батареи (крылья станции), крупные модули и пристыкованные транспортные корабли, – рассказали в Пермском планетарии. Наблюдать полет станции лучше всего за городом на возвышенности. Там гораздо меньше засветки атмосферы и нет сильной турбуленции воздуха (два этих фактора делают изображение размытым и неконтрастным).