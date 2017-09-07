На Урал идет циклон
В Пермском крае 7 и 8 сентября пройдут дожди и грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. Ночью и утром вероятен туман. МЧС призывает водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах в условиях плохой видимости.
На улице избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями, – советуют в МЧС. Уходя из дома, закрывайте окна и выключайте электроприборы. 8 сентября на Урал придет циклон с юго-запада и принесет с собой дожди.
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