На Урал идет циклон

В Пермском крае 7 и 8 сентября пройдут дожди и грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. Ночью и утром вероятен туман. МЧС призывает водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах в условиях плохой видимости.

На улице избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями, – советуют в МЧС. Уходя из дома, закрывайте окна и выключайте электроприборы. 8 сентября на Урал придет циклон с юго-запада и принесет с собой дожди.