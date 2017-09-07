В Прикамье началась вакцинация от гриппа
В лечебных учреждениях Пермского края началась вакцинация от гриппа. За счёт средств федерального бюджета в этом году запланировано привить более миллиона человек, среди них дети дошкольного возраста, учащиеся школ, студенты вузов и средних учебных заведений, работники образовательных и медицинских учреждений, граждане старше 60 лет и ряд других. Сейчас самое время для проведения иммунизации. В Кудымкаре взрослое население может сделать прививку в городской поликлинике. Медицинские работники идут навстречу горожанам и могут провести вакцинацию прямо на рабочем месте.
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