Смотри музыку: Венский фестиваль музыкальных кинофильмов в Перми
В Перми открывается Венский фестиваль музыкальных кинофильмов. «Кинотеатром под открытым небом» станет площадка на набережной Камы возле Соборной площади, где в течение трех вечеров будут бесплатно демонстрироваться детское музыкальное кино, мюзиклы, «классические» фильмы-оперы и концерты. Будет звучать и «живая музыка». Вход на киносеансы бесплатный.
Уже сегодня с полудня и до вечера для всех желающих демонстрировалась классика отечественного кинематографа, музыкальные фильмы и мультфильмы для детей, а в 19 часов торжественное открытие Венского фестиваля с участием Пермского губернского оркестра. Все три дня для гостей фестиваля будут работать летние кафе с блюдами и напитками австрийской и европейской кухни, а также точки с сувенирной и музыкальной продукцией.
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