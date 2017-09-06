Березники к переезду готовы
На 99% готовы три дома первой очереди нового жилого комплекса «Любимов» в Березниках. Сюда приедут жить люди, вынужденные покинуть свои квартиры из-за провала на руднике. Об этом главе Прикамья Максиму Решетникову доложил генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края» Дмитрий Ильин. Помимо названных, еще в двух многоэтажках завершаются отделочные работы и придомовое благоустройство. Уже в сентябре начнется строительство второй очереди жилого комплекса - это еще порядка 2,5 тысяч квартир. В это же время специалисты приступят к проектированию третьей очереди.
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