Бренд «Покупай пермское» ждет перезагрузка
Правительство Пермского крае перезапускает некогда известный проект «Покупай пермское», причем в улучшенном качестве. Он будет содержать несколько уровней продвижения не только пермских товаров, но и услуг Пермских предпринимателей, и будет содержать несколько уровней: товоры и услуги с зонтичным брендом «Покупай пермское», второй уровень с условным названием «пермское настоящее», и третий - продукция, которая может представлять край на общероссийском и международном уровне. Предприниматели, журналисты члены правительства на круглом столе обсудили, как лучше презапустить этот проект в Прикамье.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Перми откроют детский технопарк «Кванториум»
Библиотеки проводят декаду знаний
В Перми выберут Бабушку года
Еда по удостоверению
Дешевого газа не будет
Детям подарят шанс научиться говорить красиво
Инициативные выигрывают!
Жители «двухэтажек» будут меньше платить за отопление
Мусульмане празднуют Курбан-Байрам
Узнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимно
Добавить комментарий: