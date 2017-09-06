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Бренд «Покупай пермское» ждет перезагрузка

бренд

Правительство  Пермского крае перезапускает некогда известный проект «Покупай пермское»,  причем в улучшенном качестве. Он будет содержать несколько уровней продвижения  не только пермских товаров, но и услуг Пермских предпринимателей, и будет содержать несколько уровней: товоры и услуги с зонтичным брендом «Покупай пермское», второй уровень с условным названием «пермское настоящее», и третий - продукция, которая может представлять край на общероссийском и международном уровне. Предприниматели, журналисты члены правительства на круглом столе обсудили, как лучше презапустить этот проект в Прикамье.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 06.09.2017 в 17:45 в рубрике - Радио Пермского края

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← В Перми откроют детский технопарк «Кванториум»

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