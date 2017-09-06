В Перми откроют детский технопарк «Кванториум»

Пермский край стал одним из 13 субъектов, которые получат федеральную субсидию на постройку сети детских технопарков «Кванториум». Объект должен открыться в Перми 1 сентября 2018 года. Стоимость его постройки составит почти 61 млн рублей. «Кванториум» сможет принять более 3,5 тысяч детей. После завершения строительства, в технопарке планируется открыть семь направлений, связанных с IT-технологиями, лазерными нано-, биотехнологиями, робототехникой и промышленным дизайном. Также планируется построить медиабиблиотеку, зону отдыха, и место для тестирования различных высокотехнологичных устройств.