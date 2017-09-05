Библиотеки проводят декаду знаний

На площадках муниципальных библиотек пройдут мероприятия в рамках декады знаний. До середины сентября библиотеки ждут в гости первоклассников, школьников, преподавателей и родителей на игровые и информационно-развлекательные программы, интеллектуальные игры, экскурсии и викторины, дни самообразования, посвященные школе, книге и знаниям. Все желающие смогут познакомиться с новыми книгами и информационными ресурсами для учебной деятельности.