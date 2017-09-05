В Перми выберут Бабушку года

5 ноября в ДК «Искра» (Веденеева, 54) состоится финал конкурса красоты, таланта и доброты «Бабушка года». На кастинг приглашают женщин от 55 до 90 лет, наличие внуков обязательно. Финальное шоу откроет дефиле «Леди Фитнес», на котором бабушки продемонстрируют упражнения, потом в качестве «визитки» каждая конкурсантка расскажет о самом ярком и запоминающемся событии своей жизни. Также зрители увидят творческий конкурс «Будем жечь!», закроется шоу дефиле «Бабушкой быть модно» – все участницы продемонстрируют молодежную одежду.Победительницей станет бабушка, набравшая наибольшее количество баллов по каждому испытанию. Участницу, завоевавшую титул «Бабушка года», наградят короной, титульной лентой и ценным призом. Остальные конкурсантки получат наградные ленты, подарки и дипломы. Финал конкурса «Бабушка года» специально проводят в ноябре, когда все работы на даче уже завершены. Участницы начнут готовиться к конкурсу за месяц до финала, научатся дефилировать. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 15 сентября в ДК «Искра».